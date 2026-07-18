Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sfida tra Manchester United e Roma: 30 milioni all’Inter

Foto dell'autore

I Red Devils hanno messo nel mirino un calciatore nerazzurro

Molto attivo soprattutto sul mercato dei centrocampisti, il Manchester United ha acquistato Andrey Santos e Youri Tielemans, ma spera di chiudere a breve anche un altro colpo in mediana, con i nomi di Manu Koné, Berge e Ruskin sempre d’attualità. Oltre ai centrocampisti, Michael Carrick ha chiesto anche l’arrivo di rinforzi difensivi e sulle fasce.

Chivu dà indicazioni a bordo campo
Contatti col Manchester United: 30 milioni all’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ed è in questo contesto che, secondo Team Talk, nelle scorse settimane i Red Davils hanno contattato l’Inter per conoscere la situazione di Carlos Augusto. Contatti che sono arrivati nel momento in cui il brasiliano sembrava orientato a lasciare Milano, con tanto di sondaggi da parte di Atalanta, Juventus e Roma.

Da allora, tuttavia, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e sia Cristian Chivu che la dirigenza sono riusciti a convincere l’ex Monza che avrà un ruolo più importante rispetto a quello della scorsa stagione. Valutato 25-30 milioni di euro, il difensore mancino ha nuovamente aperto all’ipotesi rinnovo a inizio giugno. Sulle sue tracce, secondo il Corriere dello Sport, è tornata anche la Roma dopo il passaggio di Celik alla Juve.

7828

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU