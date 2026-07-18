Sfida tra Manchester United e Roma: 30 milioni all’Inter

I Red Devils hanno messo nel mirino un calciatore nerazzurro

Molto attivo soprattutto sul mercato dei centrocampisti, il Manchester United ha acquistato Andrey Santos e Youri Tielemans, ma spera di chiudere a breve anche un altro colpo in mediana, con i nomi di Manu Koné, Berge e Ruskin sempre d’attualità. Oltre ai centrocampisti, Michael Carrick ha chiesto anche l’arrivo di rinforzi difensivi e sulle fasce.

Ed è in questo contesto che, secondo Team Talk, nelle scorse settimane i Red Davils hanno contattato l’Inter per conoscere la situazione di Carlos Augusto. Contatti che sono arrivati nel momento in cui il brasiliano sembrava orientato a lasciare Milano, con tanto di sondaggi da parte di Atalanta, Juventus e Roma.

Da allora, tuttavia, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e sia Cristian Chivu che la dirigenza sono riusciti a convincere l’ex Monza che avrà un ruolo più importante rispetto a quello della scorsa stagione. Valutato 25-30 milioni di euro, il difensore mancino ha nuovamente aperto all’ipotesi rinnovo a inizio giugno. Sulle sue tracce, secondo il Corriere dello Sport, è tornata anche la Roma dopo il passaggio di Celik alla Juve.