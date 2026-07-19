Ricci nel mirino del Bologna, i rossoblu pensano al colpo in prestito | CM

Il destino di Samuele Ricci al Milan è in dubbio con Ruben Amorim che lo sta valutando in questi primi giorni di ritiro, pronto a prendere una decisione all’inizio di agosto.

Per il momento il calciatore ex Torino non sembra essere finito nella lista dei cedibili, ma, considerata la sempre più probabile permanenza di Modric e l’interesse per Hojbjerg, la concorrenza in mezzo al campo potrebbe essere ampia.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sul classe 2001 ci sarebbe l’interesse da parte del Bologna, a caccia di rinforzi a centrocampo considerato l’addio di Remo Freuler per la scadenza del contratto. Al momento non ci sarebbe una vera e propria trattativa, ma i rossoblu potrebbero puntare sul prestito con diritto di riscatto qualora il Milan inserisse Ricci nella lista dei sacrificabili.