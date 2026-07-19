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Colpo Salah, accordo ormai vicinissimo: i dettagli

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L’attaccante egiziano è attualmente svincolato dopo l’addio al Liverpool: ecco il clamoroso scenario di mercato. 

Lo scorso 24 marzo ha ufficialmente annunciato il suo addio al Liverpool dopo nove stagioni e Mohamed Salah è attualmente svincolato. Il nome dell’attaccante egiziano classe ’92 è finito sul taccuino di diversi top club, ma il suo futuro potrebbe clamorosamente essere targato Turchia.

Mohamed Salah saluta il pubblico
Salah – calciomercato.it (foto Ansa)

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore il giornalista ed esperto di mercato Yagiz Sabuncuoglu, secondo cui il Besiktas avrebbe già presentato una prima importante offerta contrattuale all’ex calciatore della Roma con cui esisterebbe addirittura una prima intesa di massima  sulle cifre dello stipendio.

Proprio l’entourage di Salah sarebbe ora a Istanbul per trovare l’accordo definitivo: il Besiktas insiste per Salah e il nuovo tecnico Vincenzo Italiano potrebbe presto avere a disposizione quello che è considerato da tutti come uno degli attaccanti più forti al mondo. 

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