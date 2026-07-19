Romero all’Inter? Via libera grazie a Bastoni

Il difensore della nazionale argentina è finito nel mirino dei nerazzurri in caso di addio al Tottenham

Nelle prossime ore giocherà un’altra finale della Coppa del Mondo dopo il trionfo del 2022, mentre sul mercato resta l’oggetto dei desideri di diverse big.

Stiamo parlando di Cristian Romero, leader difensivo dell’Argentina che si giocherà il bis mondiale nella finalissima di New York contro la Spagna. Sull’ex Genoa e Juventus ci sono però diversi rumors in merito al futuro, che potrebbe essere lontano dal Tottenham.

L’argentino infatti vuole cambiare maglia, malgrado la stima nei suoi confronti del tecnico italiano De Zerbi.

Calciomercato Inter, dall’Inghilterra: per Romero serve l’addio di Bastoni

Romero, non è un mistero, piace all’Inter ma il prezzo fissato dal Tottenham è fuori portata per il club campione d’Italia.

A meno che, il club nerazzurro non si privi in questo mercato estivo di Bastoni come scrive Oltremanica il sito ‘TEAM Talk’. Gli ‘Spurs’ valutano Romero circa 60 milioni di euro, cifra che l’Inter ricaverebbe dalla cessione del difensore della Nazionale azzurra. Combinazione però al momento lontana, considerando la mancanza di offerte adeguate per Bastoni.

Inoltre, ci sono altri ostacoli per il ‘Cuti’ Romero: innanzitutto i sondaggi del Barcellona, con l’argentino che darebbe la priorità ai blaugrana in caso di assalto concreto dei campioni di Spagna. Dalla Liga, oltre al Barça, c’è da segnalare anche l’interesse dell’Atletico Madrid.