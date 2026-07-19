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Juve, doppio colpo brasiliano: cosa cambia

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Bianconeri sempre concentrati sul mercato e pronti a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. 

La Juventus non va oltre lo 0-0 contro il Basilea nella prima amichevole estiva. I bianconeri mostrano una discreta condizione fisica e disputano una buona gara, nonostante lo 0 nella casella dei gol messi a segno. Tra i migliori Kalulu, Boga e Douglas Luiz che potrebbe essere il ‘nuovo’ acquisto in mezzo al campo dopo le recenti esperienze in prestito al Nottingham Forest e all’Aston Villa.

Richarlison esulta
Richarlison (Calciomercato.it) – foto da Ansa

Intanto, ci sono da registrare nuovi ostacoli nella trattativa con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani: il club transalpino continua a chiedere oltre 50 milioni e la Juve adesso studia le alternative. Attenzione soprattutto – secondo quanto riferito oggi dal ‘Corriere dello Sport’ – a Richarlison de Andrade, noto semplicemente come Richarlison, attaccante brasiliano classe ’97 di proprietà del Tottenham.

Il calciatore originario di Nova Venécia ha ancora 12 mesi di contratto con la compagine inglese e potrebbe cambiare aria per 20 milioni di euro: Juve, dunque, sempre più in versione verdeoro con Douglas Luiz e Richarlison.

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