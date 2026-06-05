World Cup 2026: per chi tifano gli italiani? I dati SNAI raccontano le preferenze dei tifosi

Dopo l’esclusione dell’Italia dalla World Cup 2026, l’attenzione dei tifosi italiani si è spostata verso altre squadre partecipanti al prestigioso torneo. Sebbene il tifo non segua logiche strettamente razionali, i preziosi dati antepost raccolti da SNAI offrono una fotografia interessante delle Nazionali che stanno canalizzando maggiormente l’attenzione della tifoseria italiana.

Secondo le statistiche dei quotisti, le undici selezioni più giocate dagli utenti italiani vedono in fila le seguenti nazioni:

Francia – 21,59% Brasile – 20,77% Portogallo – 16,51% Spagna – 14,70% Argentina – 5,88% Inghilterra – 5,00% Germania – 2,84% Norvegia – 2,80% Messico – 2,38% Olanda – 2,08% Marocco – 1,41%

Si tratta di una graduatoria che mescola big storiche, outsider emergenti e nazionali trascinate da singoli fuoriclasse capaci di spostare entusiasmo e interesse mediatico. Questo elenco non rappresenta quindi solo un dato tecnico ma può essere interpretato anche come un indicatore delle squadre a cui è rivolto il sentiment positivo legato alla World Cup del 2026.

Il quadro poi è destinato ad arricchirsi ulteriormente grazie ai dati che SNAI acquisirà dalle nuove opzioni di gioco MyCombo, che permetterà agli utenti di creare schedine personalizzate combinando più pronostici per uno stesso match, offrendo quindi una visione ancora più accurata dei dati qui forniti, raccolti dal nuovo portale di gioco rilasciato nel 2026, fortemente rinnovato nelle funzionalità e nelle offerte.

Le statistiche si modificheranno con l’evolversi della World Cup e l’avvicinamento delle date degli eventi. Sarà interessante misurare anche lo spostamento delle preferenze mano mano che il ventaglio di squadre rimaste in gioco si assottiglierà progressivamente girone dopo girone.

UEFA dominante: gli italiani puntano sull’Europa

La Confederazione Europea domina nettamente la classifica fornita dai quotisti SNAI. Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Germania, Norvegia e Olanda rappresentano infatti il blocco più consistente tra le nazionali maggiormente attenzionate dagli italiani.

La Francia con un 21,59% di preferenze guida il ranking delle squadre con maggiore seguito tra gli italiani e il dato appare coerente con il peso specifico della rosa a disposizione dei Bleus. I fattori che motivano questo interesse potrebbero essere profondità tecnica, qualità individuale e continuità internazionale della selezione francese, ma è innegabile che l’appeal della squadra passi anche per le sue stelle offensive.

Mbappé ad esempio continua a rappresentare uno dei giocatori più seguiti al mondo, tuttora corteggiato dalle big italiane per un eventuale approdo in Serie A. Il pubblico italiano riconosce nella Francia una squadra solida costruita per arrivare fino in fondo.

Il Portogallo occupa il terzo posto con il 16,51% nelle preferenze. Un risultato sicuramente influenzato sia dal richiamo mediatico di Cristiano Ronaldo sia dalla crescita di una generazione tecnica estremamente competitiva. L’esperienza di Ronaldo con la Juventus continua infatti ad avere un impatto importante sull’interesse della tifoseria italiana verso la Seleção das Quinas.

Parallelamente il Portogallo può contare su un gruppo ricco di qualità, intensità offensiva e talento. La percezione diffusa in Italia è quella di una squadra che ha saputo creare un equilibrio tra leadership, esperienza internazionale e la proposta di nuove soluzioni offensive.

A seguire troviamo la Spagna che si conferma tra le nazionali più seguite dagli italiani (14,70%). Le Furie Rossemantengono un’identità tattica ben definita: possesso, qualità tecnica e gestione del ritmo partita continuano a rappresentare il marchio di fabbrica della Roja.

Il pubblico italiano poi è da sempre abituato a seguire da vicino il calcio spagnolo attraverso Champions League e competizioni europee, elemento che contribuisce ad alimentare interesse e fiducia verso la Nazionale iberica.

La presenza di Inghilterra e Germania c’è ma non sorprende. Pur continuando a occupare una presenza stabile e un’alta probabilità di arrivare nelle tappe finali del campionato, lo share scende in modo importante, benché l’Inghilterra benefici dell’enorme esposizione mediatica della Premier League, il campionato straniero più seguito dagli italiani secondo solo alla Serie A.

Nuova e inaspettata invece è la presenza della Norvegia nel ranking SNAI, anche se molto distante dallo share delle big. La presenza è molto probabilmente riconducibile a Erling Haaland. L’attaccante del Manchester City è oggi uno dei volti dominanti del calcio mondiale e la sua presenza sicuramente influisce sulla percezione competitiva della Nazionale scandinava.

Si prosegue con l’Olanda che continua a esercitare un forte richiamo sugli appassionati italiani con il 2,08% delle giocate a suo nome. Gli Oranje restano associati a un’idea di calcio giocato in maniera impeccabile da un punto di vista tecnico che regala però ancora una forte componente di spettacolarità, un’eredità storica che continua a influenzare il gradimento del pubblico.

Pur senza partire stabilmente nel gruppo delle primissime favorite, l’Olanda conserva credibilità agli occhi dei tifosi italiani dimostrando una forte capacità di attrarre ancora l’attenzione delle simpatie neutrali.

Confederazione sudamericana: il fascino eterno delle squadre del CONMEBOL sulla tifoseria italiana

Nella classifica SNAI trovano spazio anche due potenze storiche del calcio mondiale come Brasile e Argentina, da sempre tra le Nazionali più amate dagli italiani durante la World Cup.

Il Brasile col 20,77% delle giocate continua a rappresentare agli occhi degli italiani la squadra più emblematica del calcio spettacolare. Tecnica individuale, talento offensivo e qualità nell’uno contro uno rendono la Seleção una delle squadre più affascinanti per il pubblico italiano.

Esiste inoltre uno storico legame emotivo tra il calcio brasiliano e la Serie A. Da Ronaldo a Kaká, passando per Ronaldinho, Cafu e Thiago Silva, numerosi campioni brasiliani hanno lasciato un segno profondo nel campionato italiano. Il fattore affettivo quindi contribuisce a spiegare l’elevato volume di giocate registrato da SNAI sul Brasile.

Anche l’Argentina mantiene altissimo il proprio appeal internazionale nonostante il trionfo mondiale del 2022. Lionel Messi continua a rappresentare un fattore emotivo enorme per i tifosi e gli appassionati italiani.

Oltre all’aspetto tecnico, pesa anche la storica connessione culturale tra Italia e Argentina, elemento che rende spesso l’Albiceleste una delle Nazionali più sostenute dal pubblico italiano nei grandi tornei. La percezione è quella di una squadra ancora competitiva, esperta e abituata alla pressione generata dai grandi eventi come la World Cup.

Il Messico come unico rappresentante della CONCACAF nel ranking SNAI

Il Messico rappresenta una delle Nazionali tradizionalmente più seguite nelle competizioni FIFA. Intensità, ritmo e forte identità ambientale rendono El Tri una squadra spesso imprevedibile nelle fasi finali delle competizioni internazionali.

Inoltre, il fatto che la World Cup 2026 venga disputata anche in territorio messicano contribuisce ad aumentare l’attenzione e la curiosità da parte della tifoseria italiana intorno alla Nazionale centroamericana.

Confederazione Africana di Calcio: la crescita del Marocco nelle competizioni internazionali

Il Marocco non è più soltanto una favola calcistica. Dopo le prestazioni durante la World Cup 2022 e la vittoria della Coppa delle Nazioni Africane 2025, la selezione africana ha acquisito una nuova dimensione internazionale.

Su questi palcoscenici infatti sono emerse organizzazione tattica, qualità tecnica e solidità difensiva, fattori che hanno cambiato la percezione degli scommettitori italiani sulla Nazionale marocchina che oggi gode di una forte stima e rispetto calcistico.

La presenza nella classifica SNAI conferma come il pubblico continui a vedere nei nordafricani il valore di una possibile mina vagante del torneo, benché con uno share ridotto.

Le preferenze dei tifosi italiani tra dati statistici, narrativa e percezione emozionale

Le statistiche sulle scelte antepost non rappresentano automaticamente una dimensione numerica reale rappresentativa della tifoseria italiana durante la World Cup 2026, ma offrono sicuramente un indicatore molto utile per comprendere quali Nazionali stiano attirando maggiormente l’attenzione del pubblico italiano in vista dell’inizio della competizione.

I dati evidenziano una forte polarizzazione verso le grandi corazzate europee e sudamericane, senza però rinunciare al fascino delle outsider emergenti e delle squadre trascinate da singoli top player.

Con i prossimi aggiornamenti acquisiti tramite le nuove opzioni MyCombo di SNAI, il quadro potrebbe diventare ancora più dettagliato, permettendo di analizzare non soltanto le squadre più sostenute, ma anche i giocatori e le dinamiche tattiche che stanno accendendo l’interesse dei tifosi italiani verso la World Cup 2026.