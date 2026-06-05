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Inter, ora è ufficiale: Aleksandar Stankovic è un nuovo calciatore nerazzurro

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Primo acquisto ufficiale da parte dell’Inter in vista della prossima stagione con i nerazzurri che hanno esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stankovic.

Aleksander Stankovic
Inter, colpo Stankovic a centrocampo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arriva la nota ufficiale da parte dell’Inter che ha reso noto di aver riportato a casa Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, centrocampista che era finito sul taccuino di diverse società europee: “FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031”.

Un colpo importante per la squadra di Cristian Chivu con l’Inter che va a inserire in rosa un calciatore in grado di mettere a segno 3 reti nell’ultima edizione della Champions League. Un vero e proprio affare per il club meneghino che potrebbe inserirlo in rosa al posto di Frattesi, destinato a salutare durante la prossima estate.

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