Inter, svolta Pimco: arriva lo stop alla trattativa

Inter, arriva lo stop alla trattativa con Pimco: la situazione in casa nerazzurra

Continua a regnare l’incertezza per quanto riguarda il futuro dell’Inter. Incertezza non per quanto riguarda la gestione della squadra, con Inzaghi più solido che mai e con Marotta che continuerà nella sua gestione. Le incertezze riguardano Steven Zhang.

La scadenza del 20 maggio è alle porte, quella del prestito di Oaktreee che deve essere saldato. L’ambiente nerazzurro è ancora col fiato sospeso. Vi abbiamo raccontato come il termine concreto per la firma dell’accordo con Pimco per un prestito triennale da 430 milioni fosse sostanzialmente in scadenza e che gli scenari, da una cessione immediata a sorpresa – magari agli arabi che hanno già manifestato un certo interessa – a una manovra di Oaktree per ottenere più di 375 milioni stabiliti, fossero davvero parecchi. Tra questi anche la possibilità di andare oltre il 20 maggio e quindi rischiare di andare incontro a una battaglia legale tra Suning e Oaktree.

Inter, trattativa con Pimco saltata definitivamente

Secondo quanto riferito da ‘La Verità’ sarebbe saltata definitivamente la trattativa tra il club nerazzurro e il fondo Pimco per ottenere il nuovo finanziamento da 430mln con scadenza triennale, che sarebbe servito per saldare il debito con Oaktree e mantenere saldamente Steven Zhang alla guida del club almeno fino al 2027, in attesa di nuovi sviluppi o di un’eventuale cessione del club alle cifre richieste dall’attuale proprietà (1.2 miliardi).

Come riferisce il quotidiano, in serata è arrivato quello che sembra lo step definitivo alla trattativa con Pimco, dovuto sia alle tempistiche ristrette che all’ostracismo di Oaktreea un accordo che avrebbe tagliato fuori il fondo creditore dalla trattativa. Ora gli scenari non sembrano essere dei migliori per Zhang: salvo una chiusura in extremis per un riscadenziamento-ponte con Oaktree, che prolungherebbe i giochi per un paio di anni con prospettive di cessione, il debito non verrebbe saldato. A quel punto la società con sede a Los Angeles potrebbe procedere con l’escussione del pegno martedì 21 maggio. L’Inter diventerebbe di Oaktree, “strappando” le quote a Zhang e garantendo a Suning solo la differenza tra valutazione fatta in sede di trattativa (800mln) e quella attuale (1.2 miliardi). Qualora si dovesse verificare questo scenario, l’Inter potrebbe passare nuovamente di mano a stretto giro di posta: pare infatti che Oaktree abbia già un acquirente tra le mani.