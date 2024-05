DIRETTA Serie A, Fiorentina-Napoli 0-1: la sblocca Rrahmani! – LIVE

Anticipo della trentasettesima giornata di Serie A, il match Fiorentina-Napoli verrà seguito in tempo reale da Calciomercato.it

Senza ormai quasi più niente da chiedere al campionato, il Napoli fa visita alla Fiorentina nel friday night della trentasettesima giornata di Serie A. Noni in classifica con due punti di svantaggio sugli avversari odierni, in caso di successo in trasferta i partenopei supererebbero proprio la compagine toscana che va invece a caccia della certezza aritmetica di una qualificazione in Europa.

Già privo di Mario Rui e Piotr Zielinski, Francesco Calzona dovrà fare a meno anche di Pierluigi Gollini e, soprattutto, Victor Osimhen. Vincenzo Italiano, dal canto suo, non potrà contare su Riccardo Sottil, ancora ai box dopo la rottura della clavicola e sicuro assente anche nella finale di Conference League contro l’Olympiacos del prossimo 7 giugno. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio “Artemio Franchi” in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Nzola. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All Calzona

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 92, Milan 74, Bologna e Juventus 67, Atalanta* 63, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina* 53, Napoli 51, Torino 50, Genoa e Monza 46, Lecce 37, Verona 34, Cagliari e Udinese 33, Empoli e Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 15.

*una gara in meno