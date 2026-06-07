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Wesley si fa male con il Brasile, Mondiale a rischio: le ultimissime

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Pessime notizie per il laterale della Roma: nelle prossime ore se ne saprà di più ma intanto cresce la paura. 

Fulmine a ciel sereno in casa Brasile a pochi giorni dal Mondiale, che si disputerà da giovedì 11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Wesley Vinícius França Lima, infatti, si è infortunato nel corso dell’ultima amichevole contro l’Egitto e adesso rischia seriamente di saltare l’attesissimo appuntamento.

Wesley dopo il gol in Cremonese-Roma
Wesley (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il laterale della Roma, che ha abbandonato il terreno al minuto 17 a causa di un problema all’inguine, è uscito in lacrime prima di lasciare il posto all’ex Juve, Danilo. Wesley verrà sottoposto agli accertamenti del caso nelle prossime ore per fare luce sull’entità dell’infortunio e sugli eventuali tempi di recupero, ma le prime sensazioni non sono di certo positive.

Una mazzata devastante per Carlo Ancelotti che, dunque, rischia di dover rinunciare a uno dei suoi uomini migliori: i tifosi della Seleção incrociano le dita e si augurano di poter rivedere al più presto in campo il 22enne originario di São Luís.

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