Aquilani in Serie A, incontro decisivo: chi allenerà

Nuovo ribaltone nel campionato italiano: cambia una panchina eccellente, ecco tutti i dettagli.

Ha disputato un campionato di Serie B da sogno alla guida del Catanzaro, arrendendosi soltanto nella finale playoff al più quotato Monza. Alberto Aquilani adesso è pronto per il grande salto e – salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto – allenerà un club di Serie A nel corso della prossima stagione.

Lo riferisce in queste ore la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui il 41enne originario di Roma avrebbe raggiunto un accordo con il Sassuolo dove andrà a sostituire Fabio Grosso (diretto verso la Fiorentina).

Aquilani ha avuto più di un incontro con la dirigenza neroverde e alla fine ha detto sì alla proposta del club emiliano: è ormai tutto fatto, quindi, per la sua firma con il Sassuolo che potrebbe arrivare a inizio settimana prossima. Dal Catanzaro al Sassuolo, la crescita di Aquilani è ormai sotto gli occhi di tutti e ora lo attende la Serie A.