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Aquilani in Serie A, incontro decisivo: chi allenerà

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Nuovo ribaltone nel campionato italiano: cambia una panchina eccellente, ecco tutti i dettagli. 

Ha disputato un campionato di Serie B da sogno alla guida del Catanzaro, arrendendosi soltanto nella finale playoff al più quotato Monza. Alberto Aquilani adesso è pronto per il grande salto e – salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto – allenerà un club di Serie A nel corso della prossima stagione.

La squadra del Sassuolo
I calciatori del Sassuolo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo riferisce in queste ore la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui il 41enne originario di Roma avrebbe raggiunto un accordo con il Sassuolo dove andrà a sostituire Fabio Grosso (diretto verso la Fiorentina).

Aquilani ha avuto più di un incontro con la dirigenza neroverde e alla fine ha detto sì alla proposta del club emiliano: è ormai tutto fatto, quindi, per la sua firma con il Sassuolo che potrebbe arrivare a inizio settimana prossima. Dal Catanzaro al Sassuolo, la crescita di Aquilani è ormai sotto gli occhi di tutti e ora lo attende la Serie A.

 

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