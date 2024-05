Montero traghettatore: perché la Juve lo ufficializzerà domani

L’ex difensore bianconero, attuale allenatore della Primavera, guiderà la squadra nelle ultime due gare della stagione prendendo il posto dell’esonerato Allegri

Sarà Paolo Montero il traghettatore della Juventus nelle ultime due partite della stagione. L’ufficialità non arriverà oggi, dopo quella dell’esonero di Allegri, ma domani in modo che la squalifica di una giornata la sconti con la Primavera, impegnata domattina alle 11 in casa del Frosinone. Se l’avessero fatto oggi, Montero avrebbe dovuto scontarla col Bologna.

Montero debutterà sulla panchina della prima squadra della Juve lunedì prossimo al ‘Dall’Ara’, contro la squadra rivelazione allenata da Thiago Motta, l’uomo scelto da tempo da Giuntoli per il dopo Allegri. Che non è il solo a dire addio alla Juventus: da Torino andrà via pure il suo vice Landucci e altri componenti del suo team.

Restano invece per il momento sia Padoin che Magnonelli, i quali entreranno a far parte dello staff di Montero.