PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-SALERNITANA 1-1: Rabiot a due facce, fantasma Kean

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Salernitana, match dell’Allianz Stadium valido per la 36° giornata del campionato di Serie A. Rabiot salva nel recupero i bianconeri di Allegri

Piovono fischi dall’Allianz Stadium per la Juventus, stoppata anche dalla già retrocessa Salernitana nel match della 36° giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Allegri non va oltre l’1-1, salvata nel recupero dal guizzo di Rabiot. Prestazione a due facce per il francese, Miretti e Chiesa nella ripresa danno la scossa ai bianconeri che colpiscono tre legni. Il migliore è Cambiaso nelle fila dei padroni di casa, disastro Kean. Pomeriggio da ricordare per Pierozzi nella Salernitana, Tchaona spina nel fianco per la difesa della Juve. La ‘Vecchia Signora’ manca un altro match point Champions e aspetta buone nuove stasera dalla sfida tra Atalanta e Roma.

JUVENTUS

Szczesny 5,5

Gatti 4,5

Bremer 6

Rugani 5 (76′ Yildiz 6)

Cambiaso 6,5

McKennie 4,5 (46′ Miretti 6,5)

Locatelli 4,5

Rabiot 6

Kostic 5 (46′ Iling-Junior 6)

Kean 4 (46′ Chiesa 6,5)

Vlahovic 4,5 (76′ Milik 6)

Allenatore: Allegri 4

TOP Juventus: Cambiaso 6,5 – Almeno lui ci prova insieme a Miretti e Chiesa. Il più continuo e a tuttocampo, regala una palla d’oro che Vlahovic non sfrutta davanti a Fiorillo.

FLOP Juventus: Kean 4 – Indolente e mai pericoloso, praticamente un fantasma. A secco da oltre un anno: va verso l’addio, difficilmente sarà confermato in estate.

SALERNITANA

Fiorillo 7

Pierozzi 7,5

Fazio 7

Pirola 6,5

Sambia 6,5 (90′ Pellegrino SV)

Basic 5,5

Coulibaly 6,5

Zanoli 6,5 (90′ Pasalidis SV)

Vignato 6 (65′ Legowski 6)

Tchaouna 7

Ikwuemesi 6 (73′ Kastanos 6)

Allenatore: Colantuono 6,5

TOP Salernitana: Pierozzi 7,5 – Sorprende la difesa bianconera e si regala un pomeriggio di gloria. Attento e ordinato anche nelle retrovie.

FLOP Salernitana: Basic 5,5 – All’ultimo respiro manca il gol del nuovo e decisivo sorpasso, macchiando una prova di sostanza e coraggio.

Il tabellino di Juventus-Salernitana: Cambiaso non si arrende, sorpresa Pierozzi

JUVENTUS-SALERNITANA 1-1

27′ Pierozzi (S); 92′ Rabiot

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani (76′ Yildiz); Cambiaso, McKennie (46′ Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic (46′ Iling-Junior); Kean (46′ Cheisa), Vlahovic (76′ Milik). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Djalò, Alcaraz, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia (90′ Pellegrino), Coulibaly, Basic, Zanoli (90′ Pasalidis); Tchaouna, Vignato (65′ Legowski); Ikwuemesi (73′ Kastanos). A disposizione: Costil, Salvati, Simy, Weissmann, Pellegrino, Sfait, Ferrari, Di Vico. Allenatore: Colantuono

Arbitro: Santoro (sez. Messina)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Vlahovic (J), Rabiot (J), Zanoli (S), Sambia (S), Fiorillo (S), Pasalidis (S), Basic (S)

Espulsi: –

Note: recupero 4′ e 6′; spettatori 37.470