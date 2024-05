La Juve non cambia marcia: esplode la delusione dei tifosi all’Allianz Stadium

Juventus sotto sorprendentemente contro la già retrocessa Salernitana al termine del primo tempo: l’Allianz Stadium e i tifosi bianconeri non gradiscono

Juventus deludente e sotto di un gol contro la già retrocessa Salernitana nel match dell’Allianz Stadium valido per la 36° giornata del campionato di Serie A.

La rete di testa di Pierozzi, su dormita della difesa bianconera e in particolare di Rabiot, sorprende Szczesny e la ‘Vecchia Signora’, con lo Stadium che sfoga tutta la propria frustrazione fischiando copiosamente la squadra di Massimiliano Allegri al termine dei 4 minuti di recupero del primo tempo. Due legni con Vlahovic e Cambiaso per i padrini di casa, che nel complesso stanno faticando al cospetto di una Salernitana comunque sul pezzo e che non sta regalando nulla ai bianconeri nonostante non abbia velleità di classifica. La Juve oggi non ha neanche il sostegno del tifo organizzato, che per protesta sosterrà la squadra solo in trasferta.

Serpeggia anche un certo nervosismo tra i giocatori della Juventus, con Szczesny che sul finire della prima frazione si è arrabbiato piuttosto platealmente con l’arbitro Santoro per non aver rilevato – a suo dire – una possibile simulazione di Sambia dopo un contrasto in area con Gatti. Qualche minuto prima Vlahovic aveva invece cercato di scuotere lo stadio e i compagni con la Juve in difficoltà.