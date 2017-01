Calciomercato Juventus, Bentancur 'studia' Allegri

04/01/2017 14:06

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / Il futuro è bianconero: Rodrigo Bentancur, 19 anni, centrocampista uruguaiano del Boca Juniors, è promesso sposo della Juventus. Non è certo un segreto l'opzione che il club italiano ha strappato al momento della cessione di Tevez e che sarà sfruttata per portare in Italia il giovane talento sudamericano probabilmente nel prossimo calciomercato.

Lo stesso Bentancur ha parlato delle voci su di lui nel calciomercato Juventus parlando ad 'Olè' e non nascondendo l'aspirazione di vestire la maglia del club campione d'Italia: "Al di là dell'accordo che è stato chiuso - dice il calciatore in riferimento alla Juventus - il fatto che mi seguono è molto importante. Guardo le partite della Juve quando gioca, ma in generale vedo tutto. E' una squadra formidabile". Il 19enne sa che non sarà facile imporsi nella Serie A e trovare posto nella rosa di Allegri: "E' difficile ma si deve sognare. Ora la mia testa è al Boca".

Calciomercato Juventus, Bentancur sogna bianconero

Lì dove qualcuno non gli ha risparmiato critiche, anche se lui non se ne fa un cruccio: "E' stato messo in discussione Messi perché non farlo con me. Sono abituato e aiuta a tenere i piedi per terra". Infine sulle parole di elogio di Riquelme, Bentancur dice: "Sono orgoglioso delle dichiarazioni fatte da Riquelme".

"Bentancur è un top" ha affermato Acri in esclusiva a Calciomercato.it: tra poco il calcio italiano lo potrà vedere dal vivo.

B.D.S.