Milan, Pioli avverte i suoi: “Serve una partita seria”

Milan in campo contro il Genoa, match da affrontare del modo giusto per i rossoneri come ricordato da Pioli nel prepartita

Chiusura di stagione particolare per il Milan, con un ambiente deluso dall’andamento delle ultime settimane e sospeso nell’attesa del nuovo allenatore. I rossoneri, oggi contro il Genoa, devono comunque provare a ottenere i tre punti per blindare il secondo posto.

Stefano Pioli chiede ai suoi una prestazione di livello, per riprendersi dal momento difficile e provare a chiudere in bellezza: “Siamo concentrati, giochiamo contro un avversario che fa un calcio importante, oggi dobbiamo fare bene – ha spiegato a DAZN – L’assenza di Gudmundsson pesa per loro, è un giocatore dal grande talento offensivo, ma sono ugualmente pericolosi”. Sull’ambiente un po’ ‘freddo’, afferma: “Dobbiamo fare una partita seria, sono sicuro che i tifosi ci sosterranno quando vedranno da parte nostra i giusti atteggiamenti”.