Dossier Juve, licenziamento Allegri per giusta causa: “Grida e insulti”

“Retroscena clamorosi”: Allegri-Juve, lo scontro può finire in tribunale a meno di una transazione. Il dossier dei bianconeri

Licenziamento Allegri per giusta causa, la Juventus è pronta a muoversi dal punto di vista legale contro il suo ex tecnico qualora non si arrivasse a una transazione in merito alla risoluzione del contratto da 7 milioni netti in scadenza a giugno 2025.

Secondo Graziano Campi, giornalista e presenza fissa a Tv Play, il club bianconero ha “pronto un dossier” sui “12 mesi di follie aziendali” di Massimiliano Allegri. Un anno intero che, come riportato da Campi che cita fonti interne alla società, è stato costellato da “grida e insulti davanti a testimoni e scenate in spogliatoio“.

“Se non si arriva a transare“, specifica Campi, “la strada verso il licenziamento per giusta causa porterà a retroscena clamorosi“.

Licenziamento Allegri per giusta causa: “Diversi episodi sotto esame”

Campi ha poi risposto così al commento di un utente, che non si meraviglia dei contrasti, anche forti, tra Allegri e Giuntoli, ossia tra un allenatore e un dirigente: “I rapporti interni sono cosa diversa da quelli esterni. Se ha mancato di rispetto ai dirigenti durante l’anno, con sfuriate o insulti documentabili, il discorso è molto diverso. Mi risulta da fonti interne, che diversi episodi siano sotto esame“, conclude Campi.

Ecco il comunicato dell’esonero di Allegri: “La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri”.