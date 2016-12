Valencia, il club spara a zero su Prandelli: "Sei punti in tre mesi, non ha scuse"

Alessio Lento (@lentuzzo)

31/12/2016 12:10

VALENCIA PRANDELLI DIMISSIONI - Non si placano dopo le dimissioni e la rescissione consensuale di Cesare Prandelli col Valencia. Dopo i comunicati di ieri arrivati dopo l'addio del tecnico italiano, stamane sono intervenuti in conferenza stampa il direttore sportivo Jesus Garcia Pitarch e il consigliere esecutivo e responsabile della comunicazione Anil Murthy, in pratica la 'voce' del proprietario Peter Lim. E proprio Murthy ha usato parole pesanti per definire l'addio dell'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, un fulmine a ciel sereno per le news Spagna.

Valencia, Prandelli si dimette: il club spara a zero sul tecnico

"Ventiquattro ore fa mi sono riunito con Prandelli e abbiamo parlato di mercato. Per me, quindi, è stata una sorpresa sapere che il tecnico voleva lasciare la squadra a pochi giorni dal via della sessione di riparazione. La mia prima reazione è stata quella di fare di tutto per trattenerlo - le parole di Murthy alla stampa - ma poi mi sono fatto alcune domande. Che tipo di persona è quella che chiede cinque acquisti alla società? Che tipo di persona è quella che dice che non può migliorare il rendimento della squadra? E' una persona che non ha soluzioni, che si è dato per vinto e questa sfida non fa per lui. In sintesi, una persona che cerca scuse per andare via. Ma non ha scuse: tre mesi, sei punti". Il dirigente è un fiume in piena: "Ho parlato con i giocatori cercando di animarli. La priorità è l'unità e la stabilità della rosa. Pitarch andrà avanti col progetto di rinforzare la squadra, ammiro il tecnico Voro e lo ringrazio. Lim? Siamo in contatto dalle quattro del mattino, non c'era un piano per porre rimedio all'addio del tecnico il 30 dicembre. E' stata una sorpresa. Martedì abbiamo una partita di Coppa contro il Celta e dobbiamo capire che Prandelli non è più con noi".

Dimissioni Prandelli, parla il direttore sportivo Pitarch

Dopo Murthy, è il turno del Ds Pitarch illustrare la sua versione dei fatti: "Giovedì abbiamo avuto una conferenza con il presidente che ha illustrato la situazione, il mister ha detto la sua. Quando è toccato a me, ho messo sul tavolo le mie dimissioni, ma Prandelli ha subito risposto che se me ne fossi andato, sarebbe andato via anche lui. Il presidente, però, ha ribadito la fiducia ad entrambi. Ho mangiato col mister in questi giorni, abbiamo parlato di calciomercato, di calciatori e di altre situazioni... Ieri Prandelli mi ha chiesto un colloquio, mi ha chiesto subito cinque acquisti: un attaccante, due centrocampisti, un laterale sinistro e un centrale per sostituire l'infortunato Mangala. Gli ho risposto che conoscevo la situazione spiegando che ne avrei parlato con il presidente. A Layhoon dissi che aveva scelto Zaza e Obi Mikel. Poi Murthy si è riunito con Prandelli ieri e quando mi ha detto il risultato della riunione (dimissioni, ndr) ho subito detto che sarei andato via anche io. Ma mi ha spiegato come fosse un gesto da irresponsabile in questo momento, ora c'è solo da lavorare. Voro? Non stiamo cercando un altro allenatore, continueremo con lui". Adesso si attende la versione di Cesare Prandelli.