Juventus-Milan, Bonaventura: "Anni di sofferenze ripagati. Grazie anche a Mihajlovic"

23/12/2016 20:54

JUVENTUS MILAN BONAVENTURA / C'è lo zampino del solito, infaticabile Jack Bonaventura nella Supercoppa Italiana vinta dal Milan. L'autore del gol del pareggio rossonero sulla Juventus, ai microfoni di 'Rai Sport', commenta così il trionfo di Doha: "Il mio gol? Sono contento perché siamo riusciti a pareggiare, poi è stata una bella partita. Siamo felicissimi perché in questi anni abbiamo sofferto, siamo stati sotto pressione dal punto di vista dei risultati, stasera è una gioia che ci ripaga di tutti questi anni di lavoro. Un gol alla Montella? Il mister li faceva questi gol qua, ho fatto un gol da attaccante. Sono contento di aver segnato a Buffon che è quasi impossibile, poi mi ha fatto anche una parata incredibile. Ci sono tanti giocatori qua che volevano la coppa, ci siamo sacrificati tanto per cercare di vincere e siamo felici. La Juve sappiamo che ci sta che ti possa rendere la partita difficile, lo ha fatto per parecchio tempo. Anche noi abbiamo fato vedere che abbiamo parecchie qualità, questa vittoria ci darà parecchia forza a livello mentale e per lottare anche con squadre come la Juve. La mano di Montella? Diciamo che è stata una partita e una grande prestazione di tutti, il mister lo sappiamo che da quando è arrivato ha fatto bene, però dobbiamo ringraziare anche Mihajlovic che ci ha portato fino in finale e anche Brocchi che ci ha aiutato nel finale. Però è una vittoria di tutti, merito di tutti. Il 2017 sarà un anno diverso, che ci dovrà far crescere, dobbiamo continuare partita dopo partita. Questa è una grande gioia e adesso ce la godiamo".



L.P.