Juventus, da Ramsey a Pjanic: si torna a sudare alla Continassa

JUVENTUS ALLENAMENTI / Riapre ufficialmente la Continassa. La Juventus torna in campo, in attesa che il Governo e le altre parti competenti prendano una decisione definitiva sulla possibile ripresa delle competizioni. Il primo bianconero stamane a varcare le porte del JTC è stato Ramsey, seguito a scaglioni dagli altri giocatori rimasti a Torino durante il lockdown.

Oltre al gallese ex Arsenal allenamenti individuali - rispettando scrupolosamente tutte le disposizioni - con parte atletica e lavoro con la palla per Bonucci, De Sciglio, Bernardeschi, Chiellini, Bentancur, Pinsoglio, Rugani e Cuadrado, con Buffon che è stato l'unico a non svolgere la seduta in solitario e atteso comunque domani per la ripresa agonistica. Resta ancora ai box Dybala in attesa dell'ultimo tampone di controllo, con il numero dieci che tornerà ad allenarsi una volta guarito dal Covid-19.

Juventus, primo giorno di allenamenti.

Szczesny torna a TorinoAlla Continassa presente un medico e un paio di collaboratori di Sarri e dopo pranzo c'è stata la visita anche del CFO Paratici e del braccio destro Cherubini. Intanto, dopo Pjanic e Cristiano Ronaldo (rientrato ieri sera con il suo jet privato da Madeira), nelle scorse ore è tornato a Torino dalla Polonia anche Szczesny. Il polacco, come CR7, dovrà osservare adesso 14 giorni di isolamento fiduciario prima di recarsi alla Continassa per gli allenamenti. Restano quindi otto i bianconeri ancora all'estero (Higuain, Khedira, Danilo, Douglas Costa, Alex Sandro, Rabiot, Matuidi e de Ligt), che alla spicciolata faranno rientro nei prossimi giorni in Italia. La società ha messo a disposizione per tutti le stanze del J-Hotel per trascorrere la quarantena, con Ronaldo che avrebbe comunque deciso di restare ad allenarsi nella propria abitazione.

