Dopo il Milan nuova insurrezione: i tifosi si oppongono a Lopetegui

Nuova insurrezione dopo il Milan, i tifosi insorgono e non ci stanno: nel mirino ancora Lopetegui

In casa Milan l’obiettivo è concludere il campionato al secondo posto, ma il tema più discusso è quello che riguarda la panchina rossonera. Tanti sono i nomi che riguardano il prossimo allenatore.

Nelle ultime ore sta prendendo quota la pista Sergio Conceicao, tecnico portoghese che potrebbe lasciare il Porto al termine di questa stagione. L’allenatore ha rinnovato il contratto fino al 2028, ma dopo che il presidente Pinto da Costa ha perso le elezioni, crescono le ipotesi di un possibile addio. Conceicao non è l’unico nome per la panchina rossonera. Tra i profili valutati c’è Roberto De Zerbi, finito nel mirino del Bayern Monaco, mentre sembra essersi raffreddata la pista Lopetegui.

Bayern come il Milan, i tifosi insorgono contro la scelta Lopetegui

L’allenatore spagnolo pareva essere il primo candidato per la panchina rossonera, ma l’insurrezione popolare dei tifosi che hanno espresso il proprio diniego sui social ha raffreddato e parecchio la pista che porta all’ex ct della Nazionale spagnola.

Il nome di Lopetegui è tornato di moda per lo stesso Bayern Monaco. Il club bavarese ha annunciato l’addio di Tuchel con un anno di anticipo rispetto alla fine del contratto e tra i profili valutati, oltre a De Zerbi, c’è lo stesso Lopetegui. Una scelta però non gradita dai tifosi bavaresi. Il pensiero dei tifosi bavaresi nei confronti del tecnico basco sembra essere lo stesso dei supporters rossoneri: il basco viene visto come un allenatore non adatto a fare un salto di qualità. Un tecnico ritenuto non idoneo per guidare la squadra.

Sorry there’s no hope anymore and the future looks worse with Lopetegui — 🕵🏻‍♂️ (@BayernMaestro) May 4, 2024

Poor Bayern Munich, no great manager want to take it in charge!

Lopetegui and some haven’t the culture of win ( titles).

For me the responsibles of this situation are the board of the club! — Alexis dakouo (@alexis_dak80679) May 4, 2024

Yeah, let’s replace him with Lopetegui.

Great idea. I really hate this board, not one single likeable person. https://t.co/YW199anrcQ — AstraBM (@AstraBayern) May 4, 2024

Addirittura, come fatto in Italia, alcuni tifosi tedeschi hanno lanciato l’hashtag #Neinpetegui, giocando sul cognome dell’allenatore. Una versione tedesca del #Nopetegui lanciato dai tifosi del Milan.