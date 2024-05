Partita sospesa dopo un minuto: caos in campo e 3-0 a tavolino inevitabile

Sospensione della partita decretata dopo appena un minuto, quanto accaduto in campo ha davvero dell’incredibile

Gli eventi che si verificano sul terreno di gioco, alle volte, possono cogliere di sorpresa e superare anche l’immaginazione. Ma forse, non ci si era mai imbattuti in una partita sospesa dopo appena un minuto.

Il match in questione è quello che avrebbe dovuto disputarsi sabato scorso in Seconda Categoria nel Girone B del Piemonte, tra le squadre dell’Academy Pro Vercelli e del Villanova 2018. La sospensione dopo solo un minuto di gioco, probabilmente un record, è stata decretata dall’arbitro per mancanza del numero minimo di giocatori tra gli ospiti. La squadra del Villanova, già retrocessa, si era presentata con soli 7 giocatori e senza cambi in panchina. Dopo un minuto, per via di un infortunio, il numero minimo veniva meno e all’arbitro non restava che sospendere la gara, con successiva vittoria a tavolino per 3-0 dei padroni di casa.