PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MILAN 0-0: Leao a sprazzi, Chiesa dà la scossa

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Milan, match dell’Allianz Stadium valido per la 34° giornata del campionato di Serie A. Finisce a reti bianche l’anticipo tra la seconda e la terza della classe

Pareggio a reti bianche all’Allianz Stadium tra Juventus e Milan nel big match della 34° giornata del campionato di Serie A.

La Juve di Allegri crea più pericoli, ma trova sulla sua strada un super Sportiello: il vice di Maignan rimpiazza il francese (infortunio nel riscaldamento) e si oppone sulle conclusioni di Vlahovic e Danilo. Il serbo però non graffia ed esce furioso dal campo, mentre nel ‘Diavolo’ Leao va a sprazzi. Rabiot spreca una ghiotta chance, Chiesa dà la scossa a gara alla ‘Vecchia Signora’. Pioli, falcidiato dalla essenze, si tiene stretto il punto e blinda Champions e secondo posto. Alla fine piovono fischi dall’Allianz Stadium per l’occasione mancata dalla Juventus.

JUVENTUS

Szczesny 6

Gatti 6,5

Bremer 6,5

Danilo 6

Weah 6,5 (71′ McKennie 6)

Cambiaso 7

Locatelli 5,5

Rabiot 5

Kostic 5,5 (62′ Chiesa 7)

Yildiz 5 (83′ Miretti SV)

Vlahovic 5 (62′ Milik 6)

Allenatore: Allegri 5,5

TOP Juventus: Chiesa 7 – Dà la scossa a una Juve che non punge dalle parti di Sportiello. Destra o sinistra, svaria molto e gioca una mezz’ora a tutto tondo sulla trequarti rossonera. Punto nell’orgoglio dalla panchina iniziale, con Allegri che gli aveva preferito lo spento Yildiz.

FLOP Juventus: Vlahovic 5 – Pericoloso solo su punizione, per il resto inconcludente e sempre anticipato dalla coppia Thiaw-Gabbia. Nervoso, non gradisce il cambio e si arrabbia: pomeriggio da dimenticare per il centravanti serbo.

MILAN

Sportiello 7

Musah 5,5 (81’ Bartesaghi)

Gabbia 6,5

Thiaw 7

Florenzi 6

Adli 5 (61’ Bennacer 5)

Reijnders 5,5

Pulisic 5 (81’ Chukwueze s.v.

Loftus-Cheek 6 (Zeroli SV)

Leao 5,5

Giroud 5 (70’ Okafor 6)

All. Pioli 5

TOP Milan: Sportiello 7 – La Juve ci prova soprattutto tra il finire del primo tempo e l’inizio della ripresa e il portiere, chiamato a sostituire Maignan, risponde sempre presente. Prima è bravo a neutralizzare la punizione di Vlahovic, poi doppio intervento miracoloso su Kostic e Danilo. Sportiello dimostra dunque di essere un portiere alquanto affidabile, anche quando pare a terra su colpo di testa di Milik. Male solo in una circostanza, in un’uscita nel finale ma Thiaw lo salva

FLOP Milan: Adli 5 – Ancora una partita incolore per il numero 7 francese. Stasera, contrariamente a quanto accaduto lunedì, quando i ritmi erano davvero alti, ha la possibilità di ragionare perché la Juve glielo permette. L’ex Bordeaux però non ha spunti degni di nota e sbaglia diverse volte in fase di impostazione.

Il tabellino di Juventus-Milan: Vlahovic nervoso, Sportiello risponde presente

JUVENTUS-MILAN 0-0

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (72′ McKennie), Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic (62′ Chiesa), Yildiz (82′ Miretti), Vlahovic (62′ Milik). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Iling-Junior, Kean, Rugani, Alcaraz, Djalò, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Musah (83′ Bartesaghi), Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli (63′ Bennacer), Reijnders; Pulisic (83′ Chukwueze), Loftus-Cheek (83′ Zeroli), Leao; Giroud (73′ Okafor). A disposizione: Sportiello, Nava, Caldara, Terracciano, Simic. Allenatore: Pioli

Arbitro: Maurizio Mariani (sez. Aprilia)

VAR: La Penna

Ammoniti: Musah (M)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 39.845