HIGHLIGHTS | C’è un Milan che funziona: Djuric agguanta due volte la Lazio

Quattro gol ed emozioni in Monza-Lazio: finisce 2-2, con Djuric che trova il pari soltanto nel recupero

Si apre con un pareggio il sabato di Serie A. Un pari che rischia di costare caro alla Lazio in ottica corsa al quinto posto Champions. A Monza, infatti, finisce 2-2.

La Lazio parte bene e sblocca subito il match con Immobile. Di Gregorio è fenomenale a respingere il tiro da fuori di Kamada: la palla schizza sulla traversa e finisce sui piedi del capitano biancoceleste che firma il tap-in del vantaggio. Gli uomini di Tudor chiudono il primo tempo in vantaggio di un gol, provando qualche sporadica conclusione da lontano. Le occasioni migliori però capitano sulle teste di Carboni e Bondo, ma i due biancorossi non sono precisi e sfiorano solo il pari.

Nella ripresa la Lazio si presenta poco dalle parti di Di Gregorio, con un baricentro troppo basso per fare male, complice anche l’uscita nel primo tempo di Zaccagni (ammonito) per inserire Casale e poi di Luis Alberto. Il pari dei padroni di casa arriva grazie a Djuric, che firma anche lui in tap-in dopo gran risposta di Mandas. L’inerzia della gara sembra nelle mani del Monza, ma Donati commette un clamoroso errore regalando il pallone a Vecino, che a tu per tu con Di Gregorio lo trafigge per l’1-2. Il Monza però non ci sta e con Djuric trova il pari in pieno recupero: cross di Pessina e grande colpo di testa del bosniaco che supera un incolpevole Mandas. Pari meritato per i brianzoli, che possono sorridere anche per il ritorno in campo di Gianluca Caprari, in campo dopo oltre sette mesi di stop dovuti alla rottura del crociato.

Monza-Lazio 2-2

Marcatori: Immobile (L) 11′, Djuric (M) 72′ e 91′, Vecino (L) 83′.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna* 64, Roma 59, Atalanta** 57, Lazio* 56, Fiorentina** e Napoli 50, Torino* 47, Monza* 45, Genoa 42, Lecce 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana 15

*una partita in più

**una partita in meno