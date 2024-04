Vlahovic furioso: la reazione dopo il cambio di Allegri

Prestazione sottotono per Dusan Vlahovic nel match contro il Milan: la rabbia del centravanti della Juventus al cambio nella ripresa con Milik

Partita da dimenticare per Dusan Vlahovic nel match di cartello della 34° giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Milan.

A parte una punizione velenosa sul finire del primo tempo, neutralizzata dal riflesso di Sportiello, il centravanti serbo non è riuscito ad incidere e a trovare il guizzo dinanzi all’attenta marcatura di Thiaw e Gabbia. Il numero 9 bianconero si è fatto puntualmente anticipare dai difensori ospiti e non ha graffiato nel piovoso pomeriggio dell’Allianz Stadium. Come nel match di Coppa Italia contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha tirato fuori l’ex Fiorentina per Milik cambiando volto al reparto d’attacco della Juve. Vlahovic è stato sostituito al 17′ della ripresa dal polacco, uscendo visibilmente contrariato dal campo. L’attaccante ha avuto un gesto di stizza colpendo la bandierina e prima di sedersi in panchina ha lanciato con rabbia una bottiglietta per terra.

Vlahovic non ha incrociato lo sguardo di Allegri lasciando il terreno di gioco e poco dopo ha raggiunto gli spogliatoi con la borsa del ghiaccio sul ginocchio. Da valutare nelle prossime ore eventuali problemi fisici per il classe 2000, applaudito comunque dai tifosi dell’Allianz Stadium nonostante una prestazione deludente e nervosa, come testimonia l’uscita dal campo nel secondo tempo.

Aggiornamento Vlahovic – Nulla di grave per il centravanti bianconero dopo i primi controlli effettuati a fine partita: solo una botta per il numero nove, sta bene e non preoccupa in vista dei prossimi impegni.