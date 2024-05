Lazio a rapporto dai tifosi, confronto tesissimo: cosa dice il regolamento

Monza-Lazio, il confronto tra i tifosi biancocelesti e la compagine di Tudor non è parsa inosservato. Ecco cosa è successo

Solo un punto per la Lazio nella trasferta di Monza, con il pareggio di Djuric che ha gelato nel finale la formazione di Igor Tudor.

Biancocelesti per due volte in vantaggio e sempre ripresi dai padroni di casa, con le reti di capitan Immobile e del neo-entrato Vecino che non sono bastate agli ospiti per espugnare l’U-Power Stadium. Il 2-2 in terra brianzola frena le ambizioni della Lazio e allontana i capitolini dal piazzamento in Champions League a tre giornate dal termine del campionato. Alla fine dopo i cinque minuti di recupero è esplosa la rabbia dei tifosi laziali, che hanno chiamato i giocatori sotto la curva del settore ospiti.

Tutti i giocatori erano praticamente a ridosso della cancellata che separa la curva ospite dallo stadio. In un primo momento i calciatori erano più distanti, in prossimità dell’inizio della pista d’atletica. Immobile era in procinto di indirizzarsi verso la via degli spogliatoi. Successivamente, però, il capitano della Lazio, dopo aver probabilmente ricevuto degli insulti, assieme a tutta la squadra si è avvicinato alla cancellata. Ne è nato un confronto molto acceso, durato circa 7-8 minuti. Marusic il più nervoso, sono volate parole grosso. Adesso clima sembra essere stemperato. Un episodio che, però, non si sarebbe dovuto materializzare. Il comma 9 dell’articolo 25 del Codice di Giustizia sportiva, infatti, ha espressamente vietato questo genere di confronti tra i calciatori e i tifosi.