”De Rossi è il tecnico giusto per la Roma”: Konsel approva e promuove Svilar | ESCLUSIVO

Michael Konsel, ex portiere della Roma, commenta la sconfitta giallorossa contro il Bayer Leverkusen e non solo

Troppo Bayer Leverkusen e un pizzico di sfortuna per la Roma nella semifinale di andata di Europa League. Lo 0-2 incassato dai giallorossi riduce le speranze di accedere alla finale ma la formazione di De Rossi vuole crederci ancora.

Della partita di ieri sera e non solo ha parlato a Ti Amo Calciomercato, in onda su Tv Play, l’ex portiere della Roma Michael Konsel: “Ieri ho visto la Roma non benissimo, non ha mostrato le sue qualità, ho visto cose che non funzionano. Anche un po’ di sfortuna con due pali. Il Leverkusen ha giocato una partita straordinaria. Ho visto la squadra un po’ stanca ieri, mi è sembrato un po’ strano, nei primi 10-15 minuti hanno giocato bene con pressione e grinta, dopo hanno fatto poco”.

SVILAR – “Ho visto diverse partite di Svilar. Quando giochi nella Roma ci vogliono diverse cose: ha una buona mentalità. E’ bravo anche con i piedi, soltanto ieri non era al massimo della forma, forse erano i tedeschi del Bayer che erano troppo forti. Portiere del futuro per giallorossi? Penso di sì, ha dimostrato di aver tante qualità, è giovane e può ancora crescere”.

Konsel sulla Roma e De Rossi: “Ha dimostrato di essere un buon allenatore”

DE ROSSI – “De Rossi sin dall’inizio ha dimostrato di essere un buon allenatore, con la sua mentalità porta sempre qualcosa in più perché vive per questo ambiente, per vincere con la Roma. Già da giocatore era così ed è una cosa molto importante. È l’allenatore giusto per la Roma”.

MIGLIOR PORTIERE – “Per me è sempre Neuer il miglior portiere, mi piace il suo modo di giocare. Ho iniziato io questo stile di gioco per i portieri”.

AMORE DEI ROMANISTI – “Per me è una cosa incredibile, è un grandissimo onore. Sono venuto a Roma per il derby e i tifosi con me sono stati eccezionali, mi hanno dato grande amore e grande affetto. Mi hanno aiutato tanto all’inizio”.