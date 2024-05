Juve su Brescianini: la concorrenza aumenta. Ecco quanto può incassare il Milan | CM.IT

Le ultime sul futuro di Marco Brescianini, destinato a lasciare il Frosinone in estate. Il giocatore è finito nel mirino dei grandi club

Tanti anni vissuti in prestito, mai davvero fortunati. Per Marco Brescianini questa è certamente la stagione della svolta. Il centrocampista, che lo scorso 20 gennaio ha compiuto 24 anni, in estate ha lasciato definitivamente il suo Milan, dove ha mossi i suoi primi passi, per trasferirsi al Frosinone.

Dopo le avventure in Serie B, tran Entella Monza e Cosenza, il giocatore ha così avuto l’occasione di confrontarsi con il palcoscenico più importante.

Brescianini ci ha messo davvero poco a convincere Eusebio Di Francesco e dopo un inizio con solo qualche spezzone nelle gambe, è diventato un titolare inamovibile. Il classe 2000 di Calcinate, che in carriera ha giocato sempre da centrocampista, a Frosinone viene utilizzato anche da esterno. Un vero e proprio jolly sempre utile alla causa.

Brescianini così riesce a segnare anche quattro gol e due assist e le sue prestazioni non passano inosservate, facendo un po’ venire qualche rimpianto al Milan. Il club rossonero, che in estate lo ha lasciato andare praticamente a costo zero si è però, in realtà, cautelato con il 50% della futura rivendita.

Frosinone, la Serie A osserva Brescianini

Per il Frosinone, comunque vadano le cose, sarà difficile trattenere Brescianini, destinato a spiccare il volo in estate. E’ stato, d’altronde, Guido Angelozzi, Direttore dell’area tecnica del club ciociaro, ad ammettere l’interessamento da parte di un grande club già a gennaio.

Brescianini è stato osservato con interesse dalla Juventus, ma adesso non è l’unica squadra italiana ad aver messo gli occhi sul classe 2000. Anche Inter, Napoli, Atalanta e Bologna stanno, infatti pensando al giocatore. Attenzione, però, al Milan, che potrebbe tornare sui suoi passi, investendo la metà rispetto alle altre squadre. Il Frosinone potrà comunque incassare una buona cifra (il 50%, come detto), sperando di riuscire a vendere il giocatore ad una quindicina di milioni.