Infortunio al ginocchio: va ko nel primo tempo di Juve-Venezia

Finisce dopo appena 32 minuti la partita di Michael Svoboda, ko nel primo tempo dell’anticipo dell’Allianz Stadium tra Juventus e Venezia.

Il difensore austriaco è stato costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio, dopo un contrasto quasi al limite dell’area con Vlahovic. Problema al ginocchio sinistro per Svoboda, che era rimasto a terra chiamando subito l’intervento dei medici del Venezia. Il centrale dei lagunari si è affidato alle cure dei sanitari, prima di rientrare in campo e ‘testare’ la gamba acciaccata. Dopo qualche minuto però l’austriaco è stato costretto alla resa, chiedendo il cambio a mister Di Francesco.

Svoboda è uscito zoppicando dal terreno di gioco, manifestando la propria rabbia per l’infortunio scalciando una bottiglietta per terra. Al suo posto in campo Altare al centro della difesa del Venezia, sotto nel risultato al momento dopo la rete realizzata dalla Juve al 19′ con Gatti.