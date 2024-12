Juventus, momento magico per Gatti: sotto l’Albero c’è la firma sul rinnovo

La rete del difensore bianconero ha sbloccato il risultato nel match dell’Allianz Stadium contro il fanalino di coda Venezia

La Juventus la sblocca dopo 20 minuti: a colpire è Federico Gatti nell’anticipo contro il Venezia, direttamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo da sinistra.

Calcia Koopmeiners, sponda aerea di Thuram e tocco sotto misura del difensore italiano a porta praticamente sguarnita. Prima rete stagionale per Gatti, la 7° complessiva con la maglia bianconera. Continua il magic moment del centrale della Juve, tra i migliori in campo mercoledì scorso nel big match di Champions League vinto contro il Manchester City. L’ex Frosinone ha annullato lo spauracchio Haaland e propiziato con una sforbiciata volante il vantaggio firmato da Vlahovic.

Calciomercato Juventus, gol e rinnovo per Gatti

Partito forte e con la fascia da capitano al braccio, Gatti tra ottobre e novembre aveva accusato un periodo di appannamento, anche a causa di qualche fastidio fisico. Nelle ultime uscite però il classe ’98 è ritornato su ottimi livelli e in coppia con Kalulu sta dando ampie garanzie a Thiago Motta al centro della difesa bianconera.

Prestazione e gol che sono il preludio al rinnovo contrattuale, regalo da scartare sotto l’albero di Natale. I tempi sono infatti maturi per il prolungamento fino al 2029 (la scadenza adesso è fissata nel giugno 2028) ed eventuale opzione per un altro anno. Anche l’ingaggio di Gatti, attualmente da 1,5 milioni di euro più bonus a stagione, sarà ritoccato verso l’alto e commisurato al nuovo status raggiunto dal centrale nato a Rivoli. La crescita del difensore, in estate corteggiato da diversi club di Premier League, è sotto gli occhi di tutti e adesso l’ex Frosinone punta a guadagnare un posto stabile anche nella Nazionale del Ct Spalletti.