CORONAVIRUS JUVENTUS SZCZESNY / Terzo rientro a Torino in casa Juventus dopo quelli di Pjanic e Cristiano Ronaldo. Anche Wojciech Szczesny è tornato in Italia dopo il periodo trascorso in Polonia insieme alla propria famiglia durante l'emergenza Coronavirus.

Come già previsto per l'attaccante portoghese, anche il portiere dovrà ora osservare altri 14 giorni di isolamento domiciliare e sarà costretto ad allenarsi presso la propria abitazione. Diventano così otto gli stranieri ancora nei rispettivi paesi ed attesi nei prossimi giorni dalla Juve. La Continassa, nel frattempo, ha riaperto i battenti per tutti i giocatori bianconeri rimasti a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus | Juventus, comunicato UFFICIALE: il punto sui contagiati