MILAN LEAO IBRA STAGIONE / Rafael Leao non è ancora riuscito a mostrare tutto il suo potenziale con la maglia del Milan. L'attaccante portoghese è stato uno degli acquisti più importanti dell'ultima estate, con i rossoneri che hanno sborsato una cifra vicina ai 23 milioni di euro.

Il Milan è alla ricerca di un attaccante, se dovesse chiudersi l'avventura con Ibrahimovic, ma Leao non si muoverà: "Non mi piace fare promesse, ma preferisco rispondere sul campo - ammette il giocatore a 'Sky Sport' - Ma prometto di dare tutto per questa maglia, chiedo ai nostri tifosi di supportarci ancora, come già avvenuto più volte quest'anno nei momenti complicati. Vogliamo riportare il Milan in Europa, nei posti che merita.

Nei grandi palcoscenici, siamo il Milan".

BILANCIO STAGIONALE - "Ho iniziato bene la stagione nonostante non giocassi tanto, ma quando ho avuto la mia chance ho provato ad aiutare la squadra attraverso le mie qualità. Durante la stagione ci sino momenti nei quali gli altri vanno più forte di te, e serve avere pazienza. La squadra viene prima del singolo: l'importante è farsi trovare pronti quando chiamati in causa. Posso dare e fare di più. So cosa posso ancora dare, credo in me stesso. L'Italia per me era una nuova esperienza, un nuovo campionato. Ma sento di essere cresciuto tanto dal punto di vista tattico. E sono fiducioso e per questa e per la prossima stagione".

IBRAHIMOVIC - "Ibra è un compagno di squadra straordinario, per me è importante. L'ho già detto: è come un fratello maggiore. Prova sempre a darmi consigli, di aiutarmi. Quando uno come lui ti dà una mano devi solo ascoltare perché certamente se lo fa è perché intravede qualcosa in te. Crede in te, pensa che tu possa dare qualcosa al calcio".