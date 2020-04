CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC ARTHUR / L'asse Juventus-Barcellona è sempre più caldo. Dopo il via libera dei blaugrana alla 'Vecchia Signora' per trattare con Arthur, anche Miralem Pjanic avrebbe dato la sua disponibilità ad un eventuale trasferimento in Catalogna come riporta 'Tuttosport'. Pure il giovane centrocampista brasiliano avrebbe aperto al passaggio tra le fila bianconere, ma si sarebbe preso un altro po' di tempo per riflettere.

La trattativa sarebbe comunque ben avviata e le due società sarebbero già passate alla fase 2 delle negoziazioni. I due centrocampisti sarebbero valutati 60 milioni di euro, con la Juventus che farebbe registrare una ricca plusvalenza intorno ai 50 milioni per il bosniaco.

Juventus, non solo Barça: anche il PSG non molla Pjanic

Arthur come ingaggio a Torino andrebbe a percepire circa la metà rispetto allo stipendio attuale di Pjanic (6,5 mln fino al 2023), con il brasiliano che in Catalogna guadagna meno di 2 milioni.

Juve e Barcellona lavorano alacremente per lo scambio, anche se ancora mancherebbero diversi tasselli per la fumata bianca definitiva. Senza contare inoltre un possibile rilancio del Paris Saint-Germain per Pjanic, da tempi non sospetti sull'ex Roma. Il Dt dei parigini Leonardo potrebbe mettere sul piatto Paredes per il numero 5 bianconero, oltre a chiedere il suo cartellino in un ipotetico scambio con Icardi. Da monitorare anche il Mancheser United, con Pjanic che in alternativa potrebbe entrare nei discorsi per Pogba: opzione però al momento poco praticabile, con il bosniaco che preferirebbe un tarsferimento a Barcellona o Parigi in caso di divorzio con la Juve.

