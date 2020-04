CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR REAL MADRID / L'emergenza coronavirus potrebbe influenzare il calciomercato di tutto il mondo: si parla con insistenza di un inevitabile crollo dei prezzi dei calciatori e c'è chi vorrebbe approfittare di questa occasione. Ad esempio, si legge su 'fichajes.com', il Real Madrid avrebbe riacceso in maniera importante i riflettori su Milan Skriniar, difensore dell'Inter, non da oggi nel mirino della formazione spagnola: finora il centrale slovacco è stato ritenuto sempre troppo caro da Florentino Perez, ma l'abbassamento dei prezzi conseguente alla pandemia potrebbe risvegliare l'interesse blanco.

Si parla di una valutazione da circa 50 milioni di euro che il presidente del Real Madrid non avrebbe problemi a sborsare.

Una possibilità che in realtà si scontra con le intenzioni dell'Inter: la società nerazzurra, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del difensore anzi sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa per il rinnovo di contratto che blinderebbe di fatto l'ex Sampdoria. Lui, come de Vrji nei piani di Conte rappresentano i pilastri da cui ripartire anche nella prossima stagione.