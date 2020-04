CALCIOMERCATO CIES MBAPPE POLI REAL MADRID TOP CLUB CRISI CORONAVIRUS - Mentre in queste ore si discute sulla possibile ripresa del campionato di Serie A, l'emergenza causata dalla pandemia da coronavirussegnerà, inevitabilmente, anche le prossime sessione di calciomercato. I prezzi dei cartellini dei calciatori sono destinati a scendere almeno di un terzo, da qui al giugno prossimo. Tuttavia, i grandi club potrebbero essere immuni da questi problemi. Anzi, addirittura sarebbero destinati a crescere. Lo sostiene il responsabile dell'Osservatorio calcisticoCIES: "Il deprezzamento dei cartellini dei giocatori avrebbe una portata maggiore se questa crisi dovesse estendersi oltre l'estate del 2020 - le parole di Raffaele Poli a 'agefi.com' - Ma questo fenomeno non influenza tutti allo stesso modo. Ad esempio, più ci si avvicina alla fine del contratto, maggiore è la svalutazione. Allo stesso modo per i giocatori più anziani. Per quanto riguarda il prossimo mercato, è probabile che diminuisca, oltre alle valutazioni, anche il volume dei trasferimenti.

Tuttavia, il prezzo dei top player non sarà influenzato quanto quello degli altri colleghi. Questo perché si trovano in grandi club e questi hanno le risorse necessarie per affrontare la crisi. Per esempio, sedovesse andare al, lo farà per non meno di 250 milioni di euro. È anche vero che difficilmente si avvererà un trasferimento di questo tipo nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE>>>Coronavirus, una lettera delle TV fa infuriare i club di Serie A: i dettagli

Calciomercato, Poli del Cies: "Consolidamento dei top club"

Per quanto riguarda il futuro dei top club, Poli non sembra avere dubbi: "Penso che i grandi club si consolideranno - il parere del responsabile del CIES - Se i prezzi dei calciatori scenderanno, questo favorirà l'acquirente e le società più forti trarranno sicuramente vantaggio da questo, riuscendo ad arrivare a giocatori forti a prezzi economici. I club medi e piccoli avranno un problema di liquidità ed è probabile che si verifichino fallimenti".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, ecco le idee per gli stadi vuoti: un'app per i cori

Calciomercato, Mbappe-Real Madrid: "Senza coronavirus sarebbe lì"