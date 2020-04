Calciomercato Napoli, nuovi affari col Torino

CALCIOMERCATO TORINO NAPOLI YOUNES / Il Torino si prepara ad una vera rivoluzione estiva.

I granata, protagonisti di una stagione alquanto complicata, che ha portato all'esonero di, sono pronti a cambiare volto: sono davvero parecchi i calciatori finiti nel mirino del club piemontese, dalla difesa all'attacco.

Sul taccuino del Torino, poi, non è mai sparito il nome di di Amin Younes. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', i granata avrebbero riavviato i contatto con il Napoli per il giocatore tedesco classe 1993.

