CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON / Quarantadue anni e non sentirli. Gianluigi Buffon ha ancora voglia di calcio. Tanta voglia di calcio giocato. E lo dimostra la sua volontà di proseguire la carriera tra i pali, che presto potrebbe essere accontentata dalla società, la quale nei giorni scorsi ha avuto modo di parlare con l'esperto portiere.

Importanti novità si attendono quindi in tempi brevi, quando la Juventus dovrebbe annunciare l'ennesimo rinnovo: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Totti e Cannavaro scherzano su Buffon e Balotelli

Calciomercato Juventus, rinnovo Buffon: le ultime

In una chiamata avvenuta la scorsa settimana, riporta 'Tuttosport', Andrea Agnelli e Gigi Buffon avrebbero raggiunto l'intesa per il rinnovo: ancora un anno alle stesse condizioni di quello attuale, poi si vedrà. La firma è attesa appena possibile, ovvero quando verrano meno le restrizioni per l'emergenza Coronavirus. Buffon, classe 1978, al termine della prossima stagione dovrebbe quindi ritrovarsi con la società per fare il punto della situazione sul futuro, che dopo il calcio giocato prevede un suo ruolo dirigenziale con compiti politici (interlocutore delle maggiori istituzioni calcistiche nazionali e internazionali). Intanto, per lui non è esclusa la possibilità di scendere in campo all'età di 44 anni, uno dei tanti record che potrebbe aggiungere alla sua già gloriosa carriera.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, brivido Chiesa: offerta dall'estero

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa Paratici: accordo raggiunto per Mbappe, i dettagli