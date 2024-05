Serie B, niente festa promozione per il Como: tutto rimandato agli ultimi 90 minuti

Nella penultima giornata di Serie B, il Como deve rinviare la festa promozione: la vittoria in extremis del Venezia rinvia tutto

Campionato di Serie B che riserva emozioni fino all’ultimo. Il Parma è già in Serie A, il Como non può ancora raggiungerlo. Per i lariani, dopo lo 0-0 contro il Modena, si dovranno attendere gli ultimi novanta minuti, con il match casalingo contro il Cosenza.

A gelare gli uomini di Roberts, la vittoria del Venezia, che al 93′ piega la Feralpi Salò con il gol del 2-1 di Pohjanpalo e resta a due punti di distanza, ancora in corsa per la seconda piazza. Sconfitta che tra l’altro per gli ospiti significa retrocessione in Serie C. Altri verdetti di giornata, la qualificazione certificata ai playoff per Sampdoria e Brescia, dopo le vittorie contro Reggiana (1-0) e Lecco (4-1).