CORONAVIRUS BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE / La Protezione Civile ha diramato come di consueto alle 18 il bollettino ufficiale che tiene conto dei numeri dell'emergenza sanitaria del coronavirurs.

Il capo del dipartimento Angeloha comunicato che il totale dei casi è di 100269, l' incremento è di 1996 pazienti rispetto a ieri.

Cala il numero degli ospedalizzati, i dati restano tutto sommato stabili. Registrati purtroppo 619 nuovi deceduti nelle ultime 24 ore. Continua a crescere il numero dei guariti di circa duemila persone al giorno. I guariti sono in totale 32.534, per un aumento in 24 ore di 2079 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1985 persone).

