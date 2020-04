BARCELLONA COMUNICATO / Il Barcellona risponde con un duro comunicato alle accuse che sono arrivate dall'ex vicepresidente Rousaud: "Di fronte a gravi e infondate accuse formulate questa mattina dal signor Emili Rousaud, ex vicepresidente del Club, in varie interviste ai media, il Barcellona nega categoricamente qualsiasi azione che possa essere descritta come corruzione, e si riserva pertanto il diritto di intraprendere azioni legali.

A questo proposito, l'analisi dei servizi di monitoraggio dei social media è in fase di revisione contabile da parte della Price Waterhouse Coopers (PWC), tuttora in corso".

La società spiega che "le dimissioni dei membri del consiglio di amministrazione annunciate nelle ultime ore sono il risultato del rimpasto del consiglio di amministrazione promosso dal presidente Josep Maria Bartomeu questa settimana e che sarà completato nei prossimi giorni. Questo rimodellamento del Consiglio di amministrazione ha l'obiettivo di affrontare la fase conclusiva dell'ultimo mandato con le massime garanzie, al fine di attuare le misure necessarie per preparare il futuro del club, superare le conseguenze della crisi sanitaria che stiamo vivendo".