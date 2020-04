CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Appuntamento solo rimandato. Nel futuro di James Rodriguez potrebbe finalmente esserci la Serie A: il nome del fantasista colombiano è da anni che viene accostato alle squadre del nostro campionato ma fino ad adesso non è ancora riuscito a giocare in Italia.

La prossima stagione potrebbe essere quella buona: il- come riporta 'As' - avrebbe dato il via libera alla cessione di James, che non rientra più nei piani di Zinedine

Il Napoli - che ci ha provato con insistenza l'estate scorsa - è così pronto a fare un altro tentativo ma gli azzurri dovranno fare i conti con tre possibili avversarie. In Italia anche la Juventus ha mostrato interesse per il colombiano ed è pronta a sfidare i campani per portarlo a Torino.

Attenzione, infine, al mercato inglese, dove - nonostante la crisi economica, dovuta all'emergenza coronavirus - non mancano le disponibilità economiche. Sul giocatore continua ad esserci Carlo Ancelotti, che dopo aver provato a portarlo a Napoli, vorrebbe allenarlo all'Everton, e il Manchester United.

