CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS CHIESA / Tra i talenti italiani più importanti, Federico Chiesa è uno dei nomi sicuramente più caldi nell'infinito duello tra Juventus e Inter che dal campo sconfina nel calciomercato e vede le due società impegnate su tanti fronti per rinforzarsi e, allo stesso tempo, 'danneggiare' la rivale.

Sul gioiello della entrambi i club sono al lavoro ormai da tanti mesi, ma la società viola ha fin qui sempre resistito agli assalti e anche in vista della prossima finestra estiva di mercato farà di tutto per non cedere.

Del futuro e non solo del suo gioiello, ne parla ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' il tecnico del club toscano Beppe Iachini: "Messaggi positivi da Chiesa? Con Federico quando ci siamo conosciuti sono bastate due parole. Abbiamo avuto subito un ottimo feeling. Lui è un ragazzo d'oro sia sul piano umano che su quello professionale. Ed è un grandissimo calciatore. Il futuro è dalla sua parte. Sono felice che sia tornato nuovamente a sorridere e a fare prestazioni importanti. E sono contento che da parte sua emerga una gran voglia di continuare insieme. Se somiglia a Dybala? Sul piano della vivacità, della velocità, della tecnica in velocità e della pericolosità sicuramente sì. Probabilmente Dybala è più attaccante ma Federico sta lavorando per poter essere determinante anche in quella zona del campo. Come dimostrano i gol e le occasioni che sta avendo ultimamente".