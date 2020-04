CALCIOMERCATO INTER SUAREZ LAUTARO / Non bastavano il feeling con Lionel Messi e l'uscita pubblica del direttore tecnico Abidal, che già qualche settimana fa aveva manifestato il proprio interesse. Nel continuo pressing da Barcellona per Lautaro Martinez si inserisce anche colui che all'argentino dovrebbe fare da chiocchia in vista di un avvicendamento nel prossimo futuro, ovvero Luis Suarez che in un'intervista ha elogiato l'attaccante dell'Inter lanciando ulteriori segnali in chiave mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Parlando di Lautaro e Neymar, i due grandi obiettivi blaugrana per l'estate, e della possibile compatibilità nell'attacco del Barça, Suarez ai microfoni di 'Mundo Deportivo' racconta: "Oggi è difficile parare di giocatori. Visto com'è la situazione nel mondo è complicato oggi parlare di chi può venire.

Però se devo parlare dei giocatori che sono, dico che sono due calciatori enormi. Ovviamente Neymar lo conosciamo tutti e sappiamo il feeling che c'è nello spogliatoio, come giocatore è indiscutibile perché ha ancora tantissimo da dare e nel nostro spogliatoio sarebbe sempre il benvenuto per tutto l'affetto che abbiamo nei suoi confronti. Lautaro è un giocatore che sta crescendo moltissimo in Italia, è un nove che ha dei movimenti che sono spettacolari e questo riflette il grande attaccante che è. L'importante non è sentirsi compatibili ma sentirsi felici che il club voglia ingaggiare giocatori che vengano ad aiutare e a lottare per lo stesso obiettivo, ovvero vincere tutto. Poi che si crei concorrenza è normale e andremo sempre tutti nella stessa direzione. Quindi se ci sono giocatori che vengono a lottare per un posto e aiutare la squadra, saranno sempre i benvenuto".

