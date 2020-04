PREMIER LEAGUE CORONAVIRUS REGOLAMENTO / La Premier League studia quando e come far ripartire il campionato inglese: riunione tra le parti oggi per discutere i vari argomenti, con decisioni che arriveranno però nei prossimi giorni. Intanto escono fuori alcune delle possibili novità che sarebbero introdotte per portare a termine la stagione ed evitare rischi connessi al coronavirus.

In particolare, riferisce il 'Mirror', le società potrebbero chiedere di aumentare il numero di sostituzioni, facendole passare da tre a cinque: un'esigenza connessa con il calendario fitto che si prospetta per chiudere il campionato e la volontà di scongiurare infortuni. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Ma non soltanto sostituzioni: si parla anche del non utilizzo della Var che creerebbe problematiche relative al rispetto delle distanze sociali visto che sarebbero tre le persone previste nella stanza Var. Fin qui le ipotesi mentre è praticamente scontato che le partite mancanti sarebbero disputate tutte a porte chiuse. Le discussioni procedono, venerdì è previsto un nuovo incontro per valutare tutte le ipotesi in campo.