CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT MANCHESTER UNITED / Il pezzo da novanta dell'ultima campagna acquisti estiva della Juventus è certamente Matthijs de Ligt, che dopo un avvio complicato di avventura in Italia ha saputo dimostrare parte del suo enorme potenziale. Un nome quello del talentuoso centrale olandese classe 1999 che continua a far gola anche al di fuori dei confini della Serie A.

Secondo quanto sottolineato da 'The Times' infatti l'exsarebbe finito di prepotenza nel mirino del, che continua ad avere proprio nella difesa il proprio tallone d'Achille, nonostante l'arrivo a suon di milioni di Harry. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

I 'Red Devils' vorrebbero infatti potenziare ulteriormente la linea arretrata investendo su de Ligt che al netto della ripresa ha comunque avuto qualche difficoltà d'ambientamento in questa sua prima stagione a Torino. La società di Agnelli dal canto suo, in caso di cessione del difensore, vorrebbe almeno rientrare dei 75 milioni di euro spesi in estate per strapparlo alla concorrenza. L'ostacolo più grande resta però Mino Raiola, agente tra gli altri di Pogba, che fu determinante come intermediario per portare il classe '99 in Serie A. Lo stesso United dal canto suo non ha grandi rapporti con il potente procuratore.

