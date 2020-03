CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ / Un solo gol in campionato, tre assist tra Serie A e Champions League, qualche sprazzo di talento e troppi infortuni. Alexis Sanchez non è riuscito ad incidere come ci si aspettava all'Inter, frenato dai problemi fisici che lo hanno tormentato e che, salvo clamorosi colpi di scena al momento difficili da immaginare, lo porteranno a salutare il club nerazzurro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Dall'Inghilterra in tal senso arrivano ulteriori conferme.

Secondo il 'Daily Telegraph' infatti l'Inter avrebbe già deciso di non esercitare alcuna opzione per estendere il prestito del cileno arrivato la scorsa estate dalche sta pagando un importante contributo nell'ingaggio del calciatore. Sanchez, dunque, farà rientro a Manchester dove il club non ha però ancora definito se trattenerlo o lasciarlo partire.

