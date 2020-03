CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ SUAREZ SCAMBIO MESSI / In questi giorni di fermento per decidere il calendario del calcio del futuro e per contenere le perdite economiche, il calciomercato non dorme mai.

Tra i nomi più caldi continua a esserci quello di, sempre diviso tra la permanenza all'(difficile) e l'approdo al

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo di scena Lautaro: Barcellona spiazzato

Calciomercato Inter, scambio incredibile: Lautaro-Suarez

I blaugrana hanno scelto da tempo l'argentino come fulcro del nuovo corso, con l'avallo di Leo Messi, che ha dato l'ok per l'arrivo del suo connazionale. I nerazzurri vogliono i soldi della clausola rescissoria (111 milioni di euro), ma dalle ultime indiscrezioni è spuntata un'altra ipotesi clamorosa. Come riporta 'Don Balon', infatti, Inter e Barcellona avrebbero addirittura trovato l'accordo per uno scambio tra Lautaro Martinez e Luis Suarez. Marotta avrebbe accettato la soluzione dei catalani con un cambio di maglia dei due attaccanti.

Secondo il portale spagnolo, l'intesa tra le parti sarebbe totale, in attesa di stabilire quale sarà il conguaglio economico che soddisfi entrambe le parti. L'ostacolo potrebbe essere rappresentato da Lionel Messi, che ha un rapporto decisamente forte con Suarez: la 'Pulga' potrebbe mettersi di traverso. Senza contare che anche l'uruguaiano non è a conoscenza di questo accordo.