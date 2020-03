Coronavirus, Cristiano Ronaldo a passeggio per le strade di Funchal

CORONAVIRUS CRISTIANO RONALDO / In Italia non si arresta l'emergenza coronavirus, con le restrizioni che certamente proseguiranno oltre il 3 aprile. Situazione, al momento, meno allarmante in Portogallo, dove ci sono limitazioni minori e in particolare permane la possibilità, per le persone non a rischio, di uscire in strada a passeggiare. Cristiano Ronaldo, come riportato da 'Marca', si è concesso ieri a Funchal, sua città natale, una passeggiata con la compagna Georgina Rodriguez e i figli, osservando la misura di sicurezza del metro di distanza.

Immagini che comunque stanno facendo discutere essendo stato visto il fuoriclasse della Juventus, insieme alla sua famiglia, già ripetutamente in giro in questi giorni per varie commissioni.

