CALCIOMERCATO ROMA SMALLING MANCHESTER UNITED / La Roma è chiamato a sciogliere nei prossimi mesi il rebus Smalling. Il difensore inglese, in prestito dal Manchester United, è stato una delle note positive della stagione giallorossa ma la sua conferma nella capitale sembra essere ancora lontana. Il ds Petrachi cercherà di trattenerlo ma c'è l'Arsenal pronto a concedergli una nuova chance in Premier League.

La Roma potrebbe chiedere una proroga del prestio fino al 30 giugno 2021: difficile pensare oggi che la società giallorossa possa mettere sul piatto 20-25 milioni di euro per un difensore di 31 anni. La Roma però sa che Smalling ha bisogno di restare nella capitale per sperare in un posto ad Euro2021 con la Nazionale inglese.

