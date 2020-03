Calciomercato Milan, mezza difesa a rischio: caccia ai rinnovi

CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI CONTI RINNOVI / Nonostante un'annata di alti e bassi e qualche uscita a vuoto come la pesante sconfitta contro l'Atalanta, quella del Milan rimane comunque la sesta miglior difesa della Serie A. Una dato che consente a Donnarumma e soci di lottare per le posizioni europee. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' evidenzia come ci sia mezza difesa in scadenza di contratto tra il 2021 e il 2022 in casa rossonera. Tra cui anche il capitano Alessio Romagnoli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In particolar sul leader difensivo la società rossonera dovrà fare molta attenzione visto il contratto al 2022: occorre infatti evitare in tutti i modi il rischio di arrivare troppo a ridosso della scadenza come sta accadendo con Donnarumma. Elliot quindi dovrà definire prossimamente budget e progetto sportivo proprio per evitare sorprese in quanto Romagnoli non è l'unico. Vanno tenuti d'occhio anche Conti e Calabria oltre a Musacchio. Il club rossonero dovrà muoversi per tempo per prolungare gli accordi.

